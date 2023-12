Annika Winsth, Katrin Wallensjö och Mattias Bokenblom levererar en trio tunga analyser på Stora Samhällsfastighetsdagen den 7 februari på Grand Hotel i Stockholm.

Stora Samhällsfastighetsdagen: Branschens bästa analyser för kloka affärsbeslut

Stora Samhällsfastighetsdagen Den 7 februari på Grand Hotel i Stockholm är det dags för mötesplatsen för dig med fokus på samhällsfastigheter – den tredje upplagan av Stora Samhällsfastighetsdagen. I början av dagen får du tre tunga analyser som hjälper dig att fatta kloka och korrekta affärsbeslut i framtiden.

Först ut är Analys – det makroekonomiska läget

Trots flera räntehöjningar så dämpas inte inflationen i den takt Riksbanken önskar. Utmaningarna i dag är helt annorlunda jämfört med tidigare kriser. Vad behöver var och en tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör?

Talare här är en av Sveriges mest välrenommerade ekonomer Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.



Därefter följer Analys – fastighetsmarknaden i dag

Hur ser fastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Vilka stora affärer kommer att kunna göras på en marknad där köpare och säljare under hela fjolåret haft stora problem att mötas? Här får ni en initierad inblick över vad vi kan vänta oss på transaktionsmarknaden under året. Och, hur ser det ut inom samhällsfastighetssegmentet?

Talare här är Katrin Wallensjö, analyschef på Svefa.



Och så avslutas analysblocket med Senaste nytt om kommunernas ekonomi

Kommunsektorn visade negativa resultat under fjolåret. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar. Vilka åtgärder behövs för att få en ekonomisk balans bland kommunerna framöver?

Här är det Mattias Bokenblom, senior analytiker på Kommuninvest som håller i föredraget.



Missa inte årets upplaga av Stora Samhällsfastighetsdagen på Grand Hotel den 7 februari!



Stora Samhällsfastighetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhälls­byggnadssektorn som jobbar med, eller är intresserad av, alla aspekter av samhällsfast­igheter.

Det är på Grand Hôtel den 7 februari du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på en hel del spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är välkända och professionella Anna Bellman.



Stora Samhällsfastighetsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

Partnerföretag är Sehlhall Fastigheter och Fastighetsägarna Service. Läs mer om dem här.

