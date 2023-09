Skanska säljer kontorsbyggnad i Budapest. Bild: Skanska

Skanska miljardsäljer i Ungern

Transaktioner Skanska har sålt första fasen av kontorskomplexet H2Offices i Budapest, Ungern, till ERSTE Open-Ended Real Estate Investment Fund, representerat av ERSTE Alapkezelö Zrt., för cirka100 miljoner euro, cirka 1,2 miljarder kronor. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa i det tredje kvartalet 2023. Tillträdet till fastigheten är planerat till det fjärde kvartalet 2023.

H2Offices är ett kommersiellt projekt, beläget i området Váci i Budapest, ett av de mest attraktiva affärsdistrikten i staden. Den första fasen erbjuder en total uthyrningsbar yta på cirka 27 000 kvadratmeter, varav 74 procent av kontors- och butiksytan har hyrts ut till företag med ungersk hemvist samt internationella hyresgäster. Den första etappen färdigställdes under det fjärde kvartalet 2022.



Byggnaden har erhållit LEED Core och Shell Platinum-certifieringar och siktar på WELL v2 Core & Shell och WELL Health & Safety. Den har också genomgått en certifieringsprocess för Access4You Gold, med fokus på tillgänglighet.



När det är helt färdigställt kommer H2Offices att erbjuda totalt cirka 67 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler.

