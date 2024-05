Selin: "Det är smärtsamt att ha negativa siffror"

Bolag 2024 tuffar på i ett stabilt tempo för Balder och vd:n Erik Selin väntar sig inte några omvälvande händelser under året och sannolikt inga projektstarter heller. Men en detalj som skaver för Balder-grundaren är bolagets viktigaste resultatmått som under Q1 minskade med tio procent jämfört med samma kvartal 2023. "Vi gillar inte negativa siffror", säger Erik Selin under rapportpresentationen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se