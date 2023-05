Bostadsbyggandet har halverats. Bild: SKB

SCB: Bostadsbyggandet halverades första kvartalet

Bostäder Under första kvartalet påbörjades byggandet av cirka 8 300 nya bostadslägenheter, vilket är 50 procent ned från första kvartalet 2022. Det visar preliminär statistik från SCB.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 6 400 i flerbostadshus, vilket är 52 procent färre än under 2022. Småhusbyggandet har också året, 1 900 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 44 procent färre än under samma period 2022.



Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 850 lägenheter under första kvartalet 2022.



För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2023 uppräknade med 12 procent för nybyggnad och 63 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste åren.

Ämnen