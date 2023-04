Bild: Istock/SBB

SBB genomför företrädesemission på 2,63 miljarder kronor

Ekonomi/Finansiering SBB aviserar att man kommer att genomföra en företrädesemission om 2,63 miljarder kronor.

– Den strategiska fokuseringen på att minska bolagets skuldsättning har fortsatt högsta prioritet. Som ett led i detta har styrelsen meddelat sin avsikt att genomföra en företrädesemission uppgående till 2,63 miljarder kronor med en teckningskurs på 16 kronor per stamaktie av serie D. Hela nettolikviden skall användas för att sänka bolagets skuldsättning, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.



Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Arvid Svensson Invest AB och Lennart Schuss har ingått teckningsåtaganden om att teckna aktier för cirka 430,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 16,3 procent av nyemissionen.



Emission sker av D-aktier och teckningskursen blir alltså 16 kronor per aktie. Kapitalet kommer att användas för att minska ned fastighetsjättens skuldsättning.



Emissionen förväntas genomföras under det andra kvartalet.

