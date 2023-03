Koppartråden. Bild: Walk the Room

Sats flyttar in hos Skandia Fastigheter

Uthyrning Gymkedjan Sats etablerar sitt nya servicekontor i Koppartråden i Skandia Fastigheters område Fabriksparken i Sundbyberg. Där ser de fram emot ett miljö- och hälsocertifierat kontor i ett område som sjuder av aktivitet.

Sats flyttar in på 910 kvadratmeter i Koppartråden.

– Tidigare fick vi springa upp och ner i interntrappor på Sats. Visserligen gillar vi ju att röra på oss men det blir fantastiskt härligt att få till en gemenskap på ett annat sätt nu när vi ska sitta på ett våningsplan i stället för fyra. Här kan vi också bygga in vårt varumärke i kontoret på riktigt. Alla – både medarbetare och besökare – ska känna sig hemma hos Sats, säger Anna Raftheim, HR Manager Sats Sverige.

– Hälsa är ett av de områden som ligger oss allra varmast om hjärtat. Det vittnar såklart Well Core-certifieringen om, men att Sats väljer Koppartråden som arbetsplats tar oss ytterligare ett steg längre. Vi hoppas kunna göra många hälsosamma aktiviteter tillsammans, både för våra hyresgäster och för området i stort, säger Markus Pfister, fastighetschef på Skandia Fastigheter.



Inflyttning är beräknad till 1 december 2023.

