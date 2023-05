Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen.

Så vill advokatbyrån komma till bukt med fördomarna om branschen

Bolag Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen

Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen. Advokatbyrån Norma tar hjälp av juriststuderande talanger och tomma kanvasdukar för att komma till bukt med fördomarna om branschen.

När Norma Advokater bjöd in juriststudenter till sitt kontor framkom det att många unga juriststuderande är oroade över den höga arbetsbelastningen och den bristande balansen mellan arbete och privatliv som är förknippade med att arbeta inom den affärsjuridiska advokatbranschen. Norma utmanade juriststudenterna under ett kontorsmingel att få använda temat "fördomar inom advokatbranschen" för att sedan skapa deras egen unika tavla utifrån temat. Aktiviteten resulterade i intressanta konstverk som genomfördes av cirka 25 juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg.



Studenterna känner en viss oro över att deras arbete kommer att ta upp för mycket tid och hindra dem från att ha ett rikt privatliv.

– Vi tycker det är viktigt att lyssna på talanger, morgondagens medarbetare, för att kunna föra vår bransch framåt. Studenterna är vana vid att gå på informations- och mingelträffar hos advokatbyråer och företag och får därigenom en god inblick i hur man arbetar som jurist och även insikter i den senaste rättsutvecklingen. Vi tycker det är bra, men vill gärna gå på djupet med studenterna om bilden av branschen under lättsamma, trevliga och kreativa former som att skapa konst tillsammans. Och konstverken får en ju verkligen att fundera, en bild säger mer än 1 000 ord, säger Adam Lichtneckert, vd på Norma Advokater.



Norma erbjuder en rad resurser och stöd, inklusive extern hälsocoach, för att hjälpa sina medarbetare att hantera sina arbetsuppgifter och upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

– Vi märker att många juriststudenter är oroliga just för arbetsbelastning och att det från branschen sprids en bild av att man arbetar extremt mycket som affärsjurist på advokatbyrå. Vi vill gärna nyansera den bilden och tydliggöra att det också finns olika typer av arbetsplatser där fokus ser olika ut. Det ska absolut inte behöva vara så att man riskerar sin hälsa eller sitt privatliv för att man har ett spännande och utmanande yrke, fortsätter Adam Lichtneckert.



Byrån anordnar också ett antal träningstillfällen med en PT under våren och hösten där företaget bjuder in juriststudenter, för att träna tillsammans samt lära känna varandra på ett informellt och roligt sätt.

– Det bästa vi vet är att träffa studenter. Det är våra framtida kollegor. Vi vill visa en mänsklig sida av oss och av branschen och framför allt visa att vi förstår vikten av att ha en hållbar arbetsplats. Vårt yrke är delvis mycket utmanande men får för den sakens skull aldrig bli omänskligt. Det perspektivet är vi stolta över att dela med morgondagens talanger, avslutar Adam Lichtneckert.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen