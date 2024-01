Revelop förvärvade fastigheter för en miljard kronor under 2023, bland annat tre fastigheter från JM i november. Bild: Revelop

Revelop i förvärv för en miljard det senaste året

Transaktioner Under ett turbulent 2023 tog Revelop vara på marknadsläget och hade ett starkt transaktionsår. Totalt förvärvades elva fastigheter omfattande 50 000 kvadratmeter i sju olika affärer till ett totalt värde på cirka en miljard kronor.

Genom proaktivt agerande utnyttjade Revelop det avvaktande marknadsläget och genomförde flera tilläggsförvärv i Stockholm och Göteborg under 2023. Precis före årets slut förvärvades fastigheterna Rud 51:20 och Torrekulla 1:88, som båda är belägna i prioriterade delmarknader i Göteborgsregionen. Den totala uthyrbara ytan omfattar 6 800 kvadratmeter och båda fastigheterna är fullt uthyrda. Industrifastigheterna förvärvades från privata säljare.



Respektive affärsplan innehåller värdeökande investeringar för att skapa moderna last mile/stadsnära industrifastigheter, med högsta möjliga ESG-meriter.

I slutet av november slutförde Revelop även förvärvet av de tre fastigheterna Grammet 1, Pundet 1 och Vävnaden 1 från JM. Med detta förvärv utökar Revelop sitt befintliga bestånd i Brommaplan och skapar därmed ett 24 000 kvadratmeter stort kluster i ett av Stockholms mest attraktiva områden.



Revelop har för avsikt att utveckla och vitalisera Brommaplan genom att skapa en attraktiv plats för samhällsservice och social infrastruktur samt olika former av boende.

– Vårt starka transaktionsår är ett resultat av vår proaktiva marknadsanalys, lokala kännedom och sektorkunskap. Vi har en stark tro på stadsnära industri, social infrastruktur och blandfastigheter med förädlings- och utvecklingspotential. Vi är tacksamma för det fortsatta stödet från våra investerare under dessa turbulenta tider. Med betydande tillgängligt kapital ser vi fram emot att fortsatt dra nytta av det förändrade marknadsläget, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

