Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties. Bild: Odel Film

Prisma tecknar nya hyresavtal i Ljusdal

Uthyrning Prisma Properties tecknar hyresavtal med Rusta och Jem & Fix i ett handelsområde under uppförande i Ljusdal.

Prisma Properties har tecknat tioåriga hyresavtal med Rusta och Jem & Fix, som båda ska etablera sig i Ljusdal. I sitt befintliga handelsområde ska Prisma Properties nu bygga ytterligare 3 300 kvadratmeter för lågprishandel. Byggstart kommer att ske under det andra kvartalet i år och de nya butikerna planerar att slå upp portarna under våren 2025.

Prisma Properties äger och förvaltar sedan tidigare två fastigheter i Ljusdal med Dollarstore och Jysk som hyresgäster.

– Vi är glada att kunna stärka upp vårt befintliga handelsområde och öka utbudet av lågprishandel i Ljusdal. Vi fortsätter att växa med projekt över hela landet och befäster vår position som Sveriges ledande fastighetsutvecklare inom lågprishandel, säger Thomas Hansen, CDO Norge och Sverige, Prisma Properties.

– Vi ser alltid fram emot att öppna nya varuhus och lite extra mycket i just Ljusdal eftersom Bengt-Olov Forssell, en av våra grundare, kom därifrån, säger Fredrik Ingemarsson, Country manager, Rusta Sverige.



Prisma Properties har i dag ett bestånd som omfattar 120 fastigheter värderade till totalt 6,4 miljarder kronor. Omkring 70 procent av beståndet är nyutvecklat. Bolaget har en uthyrningsgrad på 98 procent och sju pågående projekt runt om i Norden.

