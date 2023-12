Morfiadakis om Klarabos rekrytering: "Viktigt med välskött ekonomi"

Bolag Som tidigare berättats har Klarabo utsett Per Holmqvist till ny CFO. Per Holmqvist kommer att ta över rollen från Urban Ottosson, som tjänstgör som tillförordnad CFO. Nu berättar både Per Holmqvist själv och Klarabos vd, Andreas Morfiadakis, för Fastighetssverige varför den här rekryteringen känns rätt.

- Jonas Slättung

jonas.slattung@fastighetssverige.se