Möller & Partners förstärker fastighetsteamet

Karriär Möller & Partners, som under våren varit mycket aktiva med att förvärva nybyggda, hållbara bostadsfastigheter på uppdrag av senaste fonden Resinova, har tagit ytterligare steg för att stärka sin organisation under tiden som bolaget fortsätter att realisera sin framgångsrika tillväxtstrategi. Till företaget ansluter nu tre nya medarbetare. Anna Broman som Head of Asset Management Residential, Niklas Norlin som Projektledare/Uthyrning och Sara Mattisson som Asset Manager Residential.

Anna Broman ingår i Möller & Partners förvaltningsteam och ansvarar för förvaltningen av företagens bostadsplattformar, Akka Egendom och Resinova. Med mer än 25 års erfarenhet inom aktiv fastighetsförvaltning och brinnande intresse för ett integrerat hållbarhetsarbete kommer Anna ha en nyckelroll i att vidareutveckla bolagets plattform och hållbarhetsstrategi. Anna kommer närmast från en roll som Client Director på Newsec. Anna rapporterar till Tiffany Strand, COO.



Niklas Norlin ingår i Möller & Partners kommersiella projektlednings- och uthyrningsteam. Niklas kommer främst att fokusera på utveckling och värdeskapande inom bolagets lättindustriplattform. Han har tidigare haft en roll på Nordic PM där han haft liknande inriktning inom uthyrning och projektledning. Niklas rapporterar till Anders Henningsson, Head of Asset Management Commercial.



Sara Mattisson kommer till Möller & Partners med mer än tio års erfarenhet av bostadsförvaltning. Sara ansluter till förvaltningsteamet i en roll som Asset Manager Residential där hon kommer att jobba nära Anna Broman för att skapa ytterligare värde i Akka Egendom och Resinova. Hon rapporterar till Anna Broman, Head of Asset Management Residential.



– Möller & Partners är stolta över att attrahera dessa topptalanger. Våra nya kollegor både stärker och kompletterar vårt befintliga team när vi fortsätter att växa vår verksamhet. Det är väldigt roligt att få jobba med ett så kompetent och drivet team som vi har idag, säger Henrik Jussi-Pekka, Möller & Partners vd.

