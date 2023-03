Norsen16. Bild: Malmö Cityfastigheter

Malmö Cityfastigheter hyr ut citylokal till Resund Behandling

Uthyrning Resund Behandling AB har tecknat hyresavtal för en lokal om 690 kvadratmeter på Föreningsgatan 15, i fastigheten Norsen 16.

Resund Behandling grundades 2015 och arbetar på uppdrag av Region Skåne. Deras mål är att erbjuda högkvalitativ och evidensbaserad behandling till alla som drabbats av någon typ av ätstörning. Resund Behandling erbjuder olika former av dagsjukvårdsprogram och gruppbehandlingar.

Företaget är idag verksamt i centrala Malmö och kommer under hösten 2023 att flytta in i sin nya lokal.

– Vi utökar verksamheten och ser fram emot att flytta in i den nya lokalen. Det centrala läget och tillgängligheten i byggnaden har varit avgörande faktorer eftersom våra patienter kommer från många olika orter. Den större lokalytan möjliggör för oss att ta emot fler patienter, vilket vi ser att det finns ett behov av. Den psykiska ohälsan ökar markant, särskilt bland unga personer. Cityläget bjuder på ett stort och varierande utbud av matställen för våra patienter att besöka, säger Ingrid Holmquist, verksamhetschef på Resund Behandling AB.

– Vi är stolta över att få Resund Behandling som hyresgäst. Deras arbete är mycket viktigt och gör stor skillnad i samhället, vilket är något som vi värnar lite extra om. Lokalen som är belägen i husets entréplan passar verksamheten väl utifrån både tillgänglighet och exponering. Etableringen kommer att bli ett bra komplement till övriga verksamheter i fastigheten och vi hoppas att de skall komma att trivas i sin nya lokal, säger Christoffer Persson, VD för Malmö Cityfastigheter AB.

– Dialogen med Malmö Cityfastigheter har varit lättsam, trevlig samt att de har varit möjlighetsinriktade under hela processen. Vi värdesätter den personliga kontakten och snabba processen som har ägt rum, säger Ingrid Holmquist, Verksamhetschef på Resund Behandling AB.

