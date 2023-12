Den nedåtgående trenden fortsätter i Kina. Bild: iStock

Fortsatt nedgång i Kinas fastighetssektor att vänta under 2024 enligt banker

Ekonomi/Finansiering Kinas bostadsbyggande väntas fortsätta sjunka under 2024. I alla fall om man ska tro de tio stora investmentbanker och mäklare vars åsikter Bloomberg News snappat upp. Den kinesiska regeringens ansträngningar för att stabilisera sektorn har i så fall inte fått önskad effekt.

Nyhetsbyrån Finwire, som var först i Sverige med att rapportera om detta, skriver att om de tio bankernas och mäklarnas konsensus får rätt, skulle det innebära att Kina är på väg att uppvisa tre år i rad av nedgångar inom bostadsbyggande. Fastighetsinvesteringarna i landet sjönk nämligen med 8,4 procent under 2023.



Den huvudsakliga orsaken till pessimismen är en kraftig minskning av nystartade fastighetsprojekt under 2023, skriver nyhetsbyrån. En annan är den försämrade fastighetsförsäljningen, vilket ger byggherrar minskade incitament till att producera nytt.



Fastighetsnedgången har breda effekter i Kina. Sektorns storlek gör att den minskade byggaktiviteten drar ner den inhemska efterfrågan, vilket i sin tur är den främsta anledningen till varför Kina sett deflation under året.

Ämnen