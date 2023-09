Jukka Rantanen, vd SB-Hem. Bild: SB-Hem

Finskt nödrop: Bostadshandeln behöver brådskande stödåtgärder

Ekonomi/Finansiering Inflation och stigande räntor har lett till ett prekärt läge på den finska bostadsmarknaden, ett läge som varat exceptionellt länge. De huvudsakliga drivkrafterna för bostadshandeln, alltså räntenivån, konsumenternas förtroende och sysselsättningen, förväntas inte förändras till det bättre inom den närmaste framtiden. Branschen behöver därför effektiva och snabba stödåtgärder för att återhämta sig. Det menar Jukka Rantanen, vd för finska Sb-Hem, som föreslår att ränteavdraget för bolån ska återinföras och att överlåtelseskatten ska slopas.

Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem, föreslår att ränteavdraget för bolån ska återinföras och att överlåtelseskatten ska slopas tillfälligt för att bostadshandeln ska kunna återhämta sig snabbt.



– Bostadshandeln i Finland har stått nästan helt still i ett års tid och dessvärre finns det fortfarande inga tecken på en förbättring. Även om ränteuppgången nu sannolikt har stannat upp och inflationen hela tiden sjunker har Finland samtidigt gått in i en ekonomisk recession, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.



Han föreslår att ränteavdraget för bolån ska återinföras och att överlåtelseskatten ska slopas tillfälligt för att bostadshandeln ska kunna återhämta sig snabbt.



– Enligt en prognos från Finlands Bank kan recessionen också vara längre än vad man tidigare har uppskattat. Detta har en avsevärd inverkan på de huvudsakliga drivkrafterna för bostadshandeln, dvs. på huruvida bostadshandeln i Finland börjar återhämta sig.



De huvudsakliga drivkrafterna för bostadshandeln är räntenivån, konsumenternas förtroende och sysselsättningen, och läget vad gäller dessa ser dessvärre inte särskilt bra ut med tanke på en återhämtning för bostadshandeln. De genomsnittliga räntorna på bolån har på mycket kort tid stigit till över fyra procent och räntorna förväntas inte börja gå ner förrän 2025. Konsumenternas förtroende ligger alltjämt på en låg nivå och på grund av recessionen har sysselsättningsutsikterna försvagats.



– Nu behöver bostadshandeln stödåtgärder av två anledningar, för att resa sig ur det svåra läget och återhämta sig. Privathushållens behov av att köpa eller byta bostad har inte försvunnit någonstans under det senaste året. Många har tvingats senarelägga sina planer under en väldigt lång tid på grund av osäkerhetsfaktorerna på bostadsmarknaden, och det medför nu stora utmaningar för många.



Återinför ränteavdraget för bolån och slopa överlåtelseskatten tillfälligt – två effektiva sätt att stödja bostadshandeln



– I detta läge, när räntorna på bolån och även alla andra boende- och levnadskostnader har stigit kraftig på mycket kort tid, skulle ett återinförande av ränteavdraget för bolån säkerligen vara ett mycket välfungerande och effektivt sätt att sätta fart på bostadshandeln. När konsumenterna får mer över av lönen vågar de också börja fatta beslut som gäller bostadsköp och -byten, tror Rantanen.



En annan stödåtgärd som, enligt Jukka Rantanen, garanterat skulle stimulera bostadshandeln är att slopa överlåtelseskatten tillfälligt. Överlåtelseskatten utgör ett så stort belopp både inom bostads- och fastighetshandeln att den bromsar upp bostadsköpen och -bytena när det ekonomiska läget är svårt. Om överlåtelseskatten slopades tillfälligt skulle konsumenterna ha tusentals euro mer att lägga på ett bostadsköp.



– Nu behövs det snabba beslut och de bör träda i kraft retroaktivt. Detta är viktigt. Om rätten till ränteavdrag för bolån införs och/eller överlåtelseskatten slopas tillfälligt från och med årsskiftet, skulle bostadshandeln stanna upp totalt fram till det. Så gick det för några år sedan när bilskattebeslutet fattades. Nu får inte samma misstag begås, poängterar Rantanen.



Överlåtelseskatten ser Rantanen som en gammal kvarleva inom bostadshandeln, där målet på längre sikt borde vara att slopa den helt.



– Det är inte rättvist att bostads- och fastighetsköpare behandlas ojämlikt vid beskattningen. Jag förstår inte varför en fastighetsägare tvingas betala två procent mer i skatt när hen köper ett nytt hem till sin familj. Om överlåtelseskatten slopas och ränteavdraget återinförs skulle det även medföra en boost för byggnationen som också står stilla. Byggnadsindustrin har även själv föreslagit att ränteavdraget borde återinföras för att stödja byggandet, säger Rantanen.



– Det viktigaste är att stödåtgärder vidtas så snart som möjligt, nu när nöden är som störst. Dessa stödbeslut skulle förbättra situationen för privathushållen och för fastighetsförmedlingsbranschen. De skulle också bidra till att den långvariga undertryckta efterfrågan skulle lösas upp på ett kontrollerat sätt.

