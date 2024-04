Rutger Arnhult. Bild: Corem

Corem minskar intäkter och resultat

Bolag I sin delårsrapport för första kvartalet 2024 redovisar fastighetsbolaget Corem Property minskade resultat på flera poster. – Tider som dessa kräver ett stort mått av flexibilitet i verksamheten, säger Rutger Arnhult i vd-ordet till rapporten.

– Under det första kvartalet har vi fortsatt på inslagen bana med att stärka balansräkningen och att optimera verksamheten utifrån rådande marknadsförutsättningar, skirver vd Rutger Arnhult i rapporten.



Corems intäkterna under perioden uppgick till 940 miljoner kronor, jämfört med 1 172 motsvarande period förra året, medan förvaltningsresultatet minskade från 356 till 215 miljoner kronor.



Driftsöverskottet uppgick till 578 miljoner kronor mot 2023 års 789. Finansnettot uppgick till –320 miljoner kronor.



Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 56 533 miljoner kronor (58 033), medan värdeförändringar på fastigheter uppgick till –484 miljoner kronor (–1 505) och värdeförändringar på derivat uppgick till 135 miljoner kronor (–231).



Nettouthyrningen uppgick till 49 miljoner kronor.



Periodens resultat uppgick till –158 miljoner kronor (–911).



Under kvartalet frånträdde Corem 11 fastigheter till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1,7 miljarder kronor.



– På Corem lade vi tidigt om kursen från tidigare tillväxtstrategi och projektintensitet och har därför krympt vår tillgångsmassa och projektåtaganden avsevärt. Det kommer vi fortsätta med även under 2024 om än i makligare takt vad gäller fortsatta avyttringar och vi gläds åt att transaktionsmarknaden ändå visat och visar den stabilitet som den gjort. Vi är trygga med att vi även fortsättningsvis kommer kunna genomföra attraktiva affärer för att stärka vår balansräkning ytterligare, skriver Rutger Arnhult i vd-ordet.



– Vi kommer fortsatt lägga stort fokus på vår finansiering och på att sänka vår belåningsgrad långsiktigt. Vi kommer vara restriktiva med nyproduktionsprojekt och att investera i större stadsutvecklingsprojekt en tid framöver.



– Fokus ligger nu på att trimma och optimera verksamheten och därigenom förbättra såväl uthyrningsgrad som överskottgrad i fastighetsportföljen. Vi fortsätter att optimera den finansiella strukturen och står nu bättre riggade för snabba omställningar i marknaden än vad som var fallet för 12–18 månader sedan, säger Rutger Arnhult.

