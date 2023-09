Christian Brewaeys. Bild: Steen & Strøm

Christian Brewaeys blir ny vd för Steen & Strøm

Bolag Christian Brewaeys har utsetts till ny vd för köpcentrumföretaget Steen & Strøm med tillträde den 1 september 2023. Han efterträder Marie Caniac, som har utsetts till Chief Operating Officer på Klépierre, majoritetsägare i Steen & Strøm.

Steen & Strøm är ett ledande fastighetsbolag inom detaljhandel i Skandinavien med 110 anställda. Steen & Strøm är specialiserat på att utveckla och driva köpcentrum i hela Skandinavien och äger i dag tio köpcentrum med attraktiva lägen i skandinaviska storstäder, varav fem i Sverige (Emporia i Malmö, Allum i Partille, Marieberg Galleria i Örebro, Kupolen i Borlänge och Galleria Boulevard i Kristianstad), två i Norge (Oslo City och Metro i Lørenskog) och tre i Danmark (Field's i Köpenhamn, Bruuns Galleri i Århus och Bryggen i Vejle). Totalt har köpcentrumen mer än 60 miljoner besök per år.



Christian Brewaeys började på Steen & Strøm 2017 som Leasing Director för Sverige och Danmark innan han 2021 befordrades till Head of Leasing för de skandinaviska köpcentrumen. Dessförinnan har han haft olika roller som Asset Manager, Portfolio Manager Retail och Head of Retail.

– Christian Brewaeys har en stark meritlista och hans 20 års erfarenhet från olika positioner inom fastighetsbranschen har gjort det möjligt för honom att bygga ett omfattande skandinaviskt nätverk inom leasing. Han har varit avgörande för att vitalisera vår retailmix och säkerställa en solid tillväxt i verksamheten genom att implementera vår operativa vision. Vi är övertygade om att Christians starka drivkraft kommer att bidra till att stärka Steen & Strøms skandinaviska ledarskap inom köpcentrumsektorn, säger Jean-Marc Jestin, styrelseordförande i Klépierre.

– Jag ser fram emot att påbörja mitt nya uppdrag och tackar våra ägare Klépierre och APG för deras förtroende. Steen & Strøm är ett starkt företag med potential att utvecklas ytterligare i branschen, och jag ser fram emot att bidra till denna utveckling tillsammans med mina kollegor i Skandinavien. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att nå vårt mål att vara den mest hållbara plattformen för handel 2030, säger Christian Brewaeys.

Ämnen