Lager 157 tar över den gamla butiksytan. Bild: Lidl

Lågpriskedjorna i affär om 5 000 kvadratmeter

Transaktioner Lidl säljer nu den del av fastigheten som tidigare inrymt den gamla Lidl-butiken vid Tångarondellen i Falkenberg. Det är en lokal aktör som förvärvat fastigheten mittemot den nuvarande Lidl-butiken.

Lidl har styckat av drygt 5 000 kvadratmeter av sin stora tomt vid Tångarondellen i Falkenberg och sålt den del som innehåller den gamla Lidl-butiken till en lokal aktör. Hyresgäst till den nya fastighetsägaren blir klädbutiken Lager 157.

– Det är ett attraktivt läge vid infarten till centrum med bra trafikgenomströmning och god visualitet. Lidl och Lager 157 är en riktigt bra kombination för alla kunder och vi ser fram emot öppningen under 2025, säger Petra Wahlström, fastighetschef på Lidl Sverige.



Försäljningen av en del av "Falkenberg Dalmasen 5" är nu avslutad och fastigheten har gått över till den nya ägaren. Den aktuella byggnaden kommer att renoveras både utvändigt och invändigt innan hyresgästen Lager 157 flyttar in.

– Under många år har vi sett en stadig tillväxt i försäljningen från våra kunder i Halland. Falkenberg har länge varit en intressant ort för oss, och vi blev därför mycket glada när möjligheten att etablera oss här dök upp. Vi ser fram emot att öppna vår nya butik i Falkenberg sommaren 2025, säger Jonas Ivarsson, tillväxtchef på Lager 157.



Lidl-butiken som Lager 157 blir granne med slog upp portarna 2018 och har ett tydligt hållbarhetsfokus. Det är den femte Lidl-butiken i Sverige som certifierats med Outstanding i det världsledande miljöklassificeringssystemet BREEAM, som är den högsta certifieringen.

Ämnen