Den nya studien visar att risken för självmordsbeteende är förhöjt med 50 procent för män som arbetar inom byggnads- och anläggningsyrken i Sverige jämfört med gruppen män i studien som helhet. Bild: iStock

Självmordshandlingar vanligare bland byggjobbare

Karriär Manliga byggjobbare har 50 procents förhöjd risk för självmordsförsök och självmord. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Resultaten bekräftar att självmordsbeteende är vanligare bland män i yrken med lägre krav på utbildning.

Studien om självmord publiceras i tidskriften BMC Public Health. Den baseras på registerdata om 1 542 665 svenska män i arbetsför ålder med fokus på självmord och självmordsförsök kopplat till det yrke som mannen hade året före händelsen.



Männen inkluderades i studien via mönstringsdata och hade ingen historik av självmordshandlingar. Under den studerade perioden 2002-2019, då männen var 25-65 år gamla, hade drygt två procent minst en suicidal händelse, varav 31 797 självmordsförsök och 5 526 självmord.



Forskarna vid Göteborgs universitet har tidigare visat att arbetsklimatet inom byggbranschen präglas av machokultur och stigmatisering av psykisk ohälsa. Denna studie visar att risken för självmordsbeteende är förhöjt med 50 procent för män som arbetar inom byggnads- och anläggningsyrken i Sverige jämfört med gruppen män i studien som helhet.



– Byggbranschen är fysiskt mycket krävande och stressande vilket upplevdes ha en negativ effekt på både fysisk och mental hälsa. I vår tidigare forskning lyfts också långvarig smärta fram som en faktor som kan leda till överkonsumtion av alkohol och smärtmedicin, säger Maria Åberg, professor i allmänmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien.



Bland de män som var yrkesverksamma var risken för suicidalt beteende högst inom yrken med låga krav på utbildning. I denna grupp återfinns bland annat städare, renhållningsarbetare, tidningsbud, snabbmatspersonal, industriarbetare och försäljare. Män med sådana yrken hade en 60 procents ökad risk för självmordshandlingar.



– Män som arbetar i service- och omsorgsyrken har ofta en hög arbetsrelaterad stress och lägre kontroll över sin arbetssituation. Detta kan leda till psykisk ohälsa, men det finns även forskning som tyder på att det kan ske en selektion av psykiskt sårbara individer in till dessa yrken, säger Jenny Nyberg, docent i folkhälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och studiens huvudförfattare.



Allra högst risk för suicidalt beteende fanns i gruppen män som inte yrkesarbetade alls, där risken var mer än fördubblad jämfört med alla män i studien. Lägst risk för självmordsbeteende hade män som arbetar som chefer inom försäljning och marknad. Bland män med mycket hög utbildning, som ingenjörer och forskare, var risken för suicidalt beteende halverad jämfört med alla män som ingick i studien.



Studien har finansierats av Afa Försäkring, som ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Ämnen