Serneke Sverige mot konkurs – Doxa skakar på huvudet

Ekonomi/Finansiering De problem som framkommit under våra undersökningar efter att vi övertog kontrollen över bolaget har varit så pass betydande att vi tyvärr inte ser någon annan lösning än att begära Serneke Sverige AB i konkurs, säger Miikka Suominen, styrelseordförande i ett pressmeddelande. Fastighetsbolaget Doxa rasade 50 procent under den sista halvtimmens handel på Stockholmsbörsen efter nyheten om att Serneke Sverige ansöker om konkurs.

Serneke Sverige AB ansöker om konkurs vid Göteborgs tingsrätt, skriver de i ett pressmeddelande. Motivering är att marknadsläget inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen har varit utmanande under en längre tid, vilket även har påverkat Serneke Sverige AB. Bolaget förvärvades förra året av Mutares SE & Co. KGaA med en tydlig plan att vända verksamheten och bygga vidare på positionen som ledande aktör inom entreprenadsektorn i Sverige.



När Mutares tillträdde som ny ägare per den 30 november förra året hade den finansiella situationen för Serneke Sverige AB försämrats avsevärt. Trots ansträngningar att nå en hållbar lösning har Serneke Sverige AB inte lyckats säkra den betydande kortsiktiga likviditet som krävs för att fortsätta verksamheten. Styrelsen har därför kommit till slutsatsen att bolaget måste ansöka om att försättas i konkurs.

– Sedan Mutares tog kontroll över bolaget har den nya ledningen arbetat intensivt med att utreda situationen i Serneke Sverige AB och hitta lösningar på de finansiella problemen. Den finansiella situationen har dock visat sig vara än mer allvarlig än vad som var känt när bolaget förvärvades. Det försämrade läget i bolaget sedan förvärvsavtalet undertecknades i juni har fått negativa spridningseffekter i hela verksamheten, bland annat i form av ett sänkt kreditbetyg och stillastående projekt. De problem som framkommit under våra undersökningar efter att vi övertog kontrollen över bolaget har varit så pass betydande att vi tyvärr inte ser någon annan lösning än att begära Serneke Sverige AB i konkurs, säger Miikka Suominen, styrelseordförande.



Under onsdagen så säger bolagets kommunikationschef till Svenska Dagbladet att en konsekvens nu blir att de nu stoppar samtliga av sina byggprojekt. Enligt kommunikationschefen Johan Live drabbar beslutet 550 anställda. Han säger vidare till SvD att byggena säkras i väntan på besked från konkursförvaltaren.



En konkursförvaltare kommer att utses av tingsrätten.



Enligt Doxas styrelseordförande Greg Dingizian påverkas Doxa "ytterst marginellt" av konkursen.

"Vi skakar på huvudet. Vi påverkas ytterst marginellt och vi kommer att gå ut med ett pressmeddelande om det", säger han till nyhetsbyrån Direkt.



I pressmeddelandet som publicerades under onsdagsmorgonen skriver Doxa:

Doxas exponering är begränsad till fullgörandegarantier kopplade till vissa entreprenadprojekt. Bolaget bedömer att resultatet kommer att påverkas negativt med cirka 150 miljoner kronor (motsvarande ca. 0,12 kr per aktie).

