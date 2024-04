Catena förvaltningsresultat ökade med tre procent under Q1. Bild: Catena

Catena ökar förvaltningsresultatet

Bolag Hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat uppåt för Catena under Q1.

Januari – mars 2024:

- Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 493 Mkr (446).

- Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 394 Mkr (359).

- Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 285 Mkr (278).

- Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 5,58 kr (5,58).

- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -199 Mkr (-710).

- Periodens resultat ökade till 120 Mkr (-444) motsvarande ett resultat per aktie om 2,35 kr (-8,90).

- Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 398,75 kr (362,73).

- 44 procent av uthyrningsbar yta är miljöcertifierad, vilket motsvarar 1 040 tkvm.



Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

– Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om cirka 2,1 miljarder kronor. Intresset för att vara en del av vår tillväxtresa var väldigt stort, vilket ledde till den lägsta rabattnivån bland nyemissioner för europeiska fastighetsbolag under de senaste två åren – ett fint kvitto på att Catenas verksamhet och strategi uppskattas.

– Tillväxt ställer krav på oss som arbetsgivare, vi arbetar intensivt för att både nya och gamla kollegor ska uppleva att Catena överträffar förväntningarna. Det ger mer bränsle till det vi redan är kända för – viljan att ta ansvar över tid och ett genuint engagemang för det vi gör.

