Bostadsförmedlingen Stockholm har nått nya nivåer. Bild: Bostadsförmedlingen Stockholm

Bostadsförmedlingen slog förmedlingsrekord i maj

Bostäder I maj förmedlade Bostadsförmedlingen i Stockholm 1 909 bostäder. Det är det största antalet för en enskild månad sedan starten 1947.

Under 2023 har totalt 8 203 lägenheter förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är 421 lägenheter fler än under motsvarande period 2022. Den genomsnittliga kötiden under maj var 8,6 år.



Marika Klerby-Nordström, chef för marknad och kommunikation på Bostadsförmedlingen, säger till Fastighetssverige att antalet förmedlade bostäder har ökat under en längre tid.

– Det i sin tur beror på att fler fastighetsägare inleder samarbete med oss. Det handlar också om att det har byggts en del nytt under senare år vilket innebär att våra befintliga fastighetsägarkunder har större bestånd och därmed lämnar in mer.

Hon säger dock att det inte var något särskilt hände under maj.

– Det råkade bli maj som blev vår nya rekordmånad på grund av ökad inlämning.



I maj förmedlades 361 studentbostäder och 215 ungdomslägenheter. 386 av de totalt 1 909 förmedlade bostäderna var nyproducerade.



Snabbfakta maj

Kortaste kötiden: Hägerneholmsvägen 8C, Hägerneholm (Täby); vanlig hyresrätt (1 rum och kök; 25 kvm) – 1 månad

Kortaste kötiden – kategoribostad: Golvläggargränd 8, Liljeholmen; studentlägenhet (1 rum och kokvrå; 25 kvm) – 11 dagar

Längsta kötiden: Skattungsvägen 5, Årsta; vanlig hyresrätt (2 rum och kök; 52 kvm) – 37,1 år

Mest klickade annonsen: Barnängsgatan 34, Södermalm; vanlig hyresrätt (3 rum och kök; 78 kvm) – 25 755 sidvisningar

Mest klickade nybyggnadsprojektet: Kv Mullvadsberget, Södermalm – 5 123 sidvisningar

