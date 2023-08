Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter minskar förvaltningsresultatet

Bolag Svenska Handelsfastigheter redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 305,1 miljoner kronor (264,2), en ökning med 15,5 procent mot föregående år.

April-juni 2023

Hyresintäkter 305,1 (264,2) MSEK

Driftnetto 233,3 (207,1) MSEK

Resultat efter skatt 127,1 (488,5) MSEK

Direktavkastning rullande 12 månader 5,46% (5,42)

Soliditet 44,1% (39,3) per 30 juni 2023



Januari-juni 2023

Hyresintäkter 601,5 (518,9) MSEK

Driftnetto 444,2 (390,2) MSEK

Resultat efter skatt 189,8 (766,5) MSEK

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 15 776 (15 116) MSEK per 30 juni 2023

Svenska Handelsfastigheters hyresintäkter för det andra kvartalet ökade med 15 procent, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Driftnettot följde samma positiva trend och steg med 13 procent.



– Vår framgång beror inte bara på indexuppräkning av befintliga hyresavtal utan även på fortsatt expansion. Under kvartalet förvärvade vi tolv livsmedelsfastigheter med Coop som största hyresgäst. Vi följer därmed vår strategi att fokusera på livsmedelshandel, vilket ger stabila intäkter även i tider av ekonomiska svängningar", säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.



Bolagets tydliga hållbarhetsfokus har blivit uppmärksammat. Efter kvartalets utgång bekräftade analysföretaget Sustainalytics att hållbarhetsriskerna i Svenska Handelsfastigheter är försumbara och förbättrade ratingen ytterligare till en total en poäng på 8,4.



– Vi är stolta över att ha bekräftats som det bästa nordiska fastighetsbolaget med utförlig ESG-rating av Sustainalytics, vilket vittnar om vårt målmedvetna arbete inom ESG, säger Thomas Holm.

