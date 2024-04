Idag stänger anmälan till årets upplaga av Stora Proptechdagen, branschens årliga mötesplats med 100% fokus på proptech och framtidens fastighetsförvaltning.

Stora Proptechdagen: Här är programmet och alla talare – anmälan stänger i dag

Stora Proptech-dagen Nu på onsdag, den 17 april, samlas den teknik- och framtidsinriktade delen av fastighetsbranschen på Stora Proptechdagen på Epicenter i Stockholm. Här uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Anmälan stänger i dag fredag så det är nu hög tid att säkra din plats!

Bland talarna märks:



* Beata Wickbom, moderator

* Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator, Newsec

* Marcus Widén, makroekonom, SEB

* Ulrika Lindmark, analyschef, Newsec

* Daniel Aldstam, koncernsäkerhetschef, GlobalConnect

* Jens Björk, vd, Planima

* Omid Noghabai, grundare, Liljebo fastigheter

* Lisa Anger, CDO, Semrén & Månsson

* Stefan Sandström, Head of automation and digital innovation, Bravida

* Nina Rapp, affärsområdeschef, Modern Work, Microsoft Sverige

* Sandra Jonsson, Chef Teknik & Fastighet, Vasakronan

* Ulrica Holmgren, CDO, Newsec

* Amir Chizari, vd/grundare, Netblocks

* Mikael Svensson, bolagschef, Hogia Fastighetssystem

* Per Dixon, vd, Vitec Fastighet

* Lena Wilton, vd, Norept



Läs mer om dem här.

Se hela programmet här.



Anmäl dig till Stora Proptechdagen den 17 april på Epicenter i Stockholm – säkra din plats här. (Anmälan stänger i dag fredag.)

(Grupprabatt: Anmäl tre och betala för två – ange koden "3 för 2" i rutan Kampanjkod vid anmälan.)



Stora Proptechdagen är branschens årliga mötesplats med 100 procent fokus på proptech och framtidens fastighetsförvaltning.



Missa inte: Branschmingel efter själva seminariet, ingår för alla deltagare!



Partnerföretag är Hogia, Vitec, Bravida, Norept och Planima – läs mer om dem här.



Dagen arrangeras i samarbete med Stockholm Business Region.



Proptech-utvecklingen formar just nu ett helt nytt landskap för fastighetsbranschens framtid. Ny teknik medför nya möjligheter. Smarta lösningar kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. På Stora Proptechdagen uppdaterar du dig om trenderna inom digitalisering och framtidens fastighetsförvaltning.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen