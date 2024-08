Sysselsättningen i kontorsintensiva sektorer släpar oftast efter i konjunkturen. Bild: iStock

Stockholm drabbas hårdare än Göteborg av vikande kontorsefterfrågan

Uthyrning Ljusare tider dröjer för kontorshyresmarknaderna i Stockholm och Göteborg, enligt ny prognos från Citymark Analys.

Hyresmarknaden för kontorslokaler har varit under press de senaste åren skriver Citymark Analys i sin prognos. Pandemin medförde att många hyresgäster snabbt övergick till olika former av hybridarbete vilket fick till följd att många har skurit ned på kontorsytor. Ovanpå detta har den pågående lågkonjunkturen inneburit att sysselsättningen i kontorsintensiva sektorer stagnerat det senaste året. Sammantaget har resultatet blivit att efterfrågan på kontorsytor utvecklats svagt.



Stockholm har drabbats hårdare än Göteborg av vikande kontorsefterfrågan. Den uthyrda kontorsytan på Stockholmsmarknaden är idag drygt sex procent lägre än vad den var för fem år sedan och vakansgraden för hela marknaden har under 2024 närmat sig 13 procent. Vakansgraderna är högre utanför än innanför tullarna men uppgången har varit bred och sett likadan ut i så gott som alla områden. Göteborg har haft en något gynnsammare sysselsättningsutveckling och inte drabbats lika mycket av yteffektivisering – minskning av kontorsyta per anställd – vilket inneburit att uthyrd kontorsyta ökat. Stor nybyggnation har dock inneburit att många nya kontorsytor tillförts Göteborgsmarknaden. Sammantaget har därför vakansgraderna även där ökat och under 2024 planat ut kring drygt tio procent i de centrala delarna.



Konjunkturen för svensk ekonomi väntas bottna under hösten. Sjunkande räntor och stabilare inflation väntas medföra att tillväxten tar fart framöver. Sysselsättningen i kontorsintensiva sektorer släpar dock oftast efter i konjunkturen. Det innebär att kontorsefterfrågan kommer att vara svag även de närmaste kvartalen, även om yteffektiviseringen väntas bli mindre. Sammantaget väntas därför vakansgraderna stiga något även nästa år innan de planar ut och möjligen vänder ned något under 2026.



Trots stigande vakanser så har hyresnivåerna i nytecknade hyresavtal varit uppåtgående på båda marknaderna. I reala termer (justerat för inflationsutvecklingen) har de dock minskat de senaste åren. Reala hyresnivåer vänts fortsätta sjunka vilket medför stillastående nominella hyresnivåer, möjligen något sjunkande i vissa områden.

