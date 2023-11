SBB behöver fortsätta att anpassa verksamheten utifrån en utmanande finansmarknad. Bild: SBB

SBB minskar i både intäkter och resultat

Ekonomi/Finansiering SBB behöver fortsätta att anpassa verksamheten utifrån en utmanande finansmarknad. I mångt och mycket handlar det om att minska skuldnivån och att minska beroendet av enskilda finansieringskällor. SBB:s historiska transaktioner vittnar om en förmåga att anpassa verksamheten till nya förutsättningar, skriver vd Leiv Synnes i delårsrapporten.

Hyresreglerade bostäder och fastigheter med långa kontrakt mot publik sektor står sig väl även om konjunkturen fortsätter att mattas av. SBB gynnas av fortsatt stigande hyresnivåer och en hög uthyrningsnivå även kommande år står att läsa i rapporten för tredje kvartalet.



"Vår personal levererar bra resultat, där fastighetsrelaterade nyckeltal visar styrka. Både uthyrningsgraden och hyrorna stiger vilket generar en bra överskottsgrad".



"Under kvartalet har en tydligare uppdelning i tre affärsområden genomförts i syfte att underlätta styrning, öka transparens och skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffning. Uppdelningen innebär vidare en specialisering inom respektive affärsområde som över tid ger förutsättning för en ökad lönsamhet", skriver Leiv Synnes i sitt vd-ord.



Han skriver också att det pågår rekrytering av en ledning till Sveafastigheter som kommer äga SBB:s totala bostadsbestånd. Tanken är att Sveafastigheter därefter ska få externt tillskott av eget kapital under 2024, för att på egna meriter kunna uppta förmånlig kapitalanskaffning.



"I samband med detta stärks även SBB:s finansiella ställning och möjliggör en minskning av SBB:s skuldsättning och exponeringen mot nuvarande finansieringskällor", heter det.



Perioden i korthet, kvarvarande verksamhet

Hyresintäkterna uppgick till 3 512 miljoner kronor (4 056).

Driftsöverskottet uppgick till 2 496 miljoner kronor (2 831).

Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 272 miljoner kronor (2 261).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 806 miljoner kronor (1 791).

Resultat före skatt uppgick till -17 357 miljoner kronor (-2 800), varav:

Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 1 873 miljoner kronor (2 129). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på -39 miljoner kronor (-96).

Värdeförändringar på fastigheter ingår med -10 493 miljoner kronor (-1 191).

Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -4 362 miljoner kronor (-487).

Finansiella poster ingår med -2 085 miljoner kronor (-1 906) varav kostnader för förtidsinlösen lån ingår med -113 miljoner kronor (-5) och valutakursdifferenser med -1 168 miljoner kronor (-1 411).

Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -2 085 miljoner kronor (-1 155).

Periodens resultat uppgick till -15 536 miljoner kronor (-2 963) efter avdrag för uppskjuten skatt om 2 303 miljoner kronor (-44) och aktuell skatt om -482 miljoner kronor (-208), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -11,47 kronor (-2,41) före utspädning.

Periodens resultat inkl avvecklande verksamhet uppgick till -18 559 miljoner kronor (-1 861), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -13,55 kronor (-1,65) före utspädning.



Fastighetsportföljens värde, inkl Förvaltningsfastigheter redovisade inom Tillgångar som innehas till försäljning, uppgick till 118,3 miljarder kronor (154,5).

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 21 452 miljoner kronor (58 269), motsvarande 14,75 kronor (40,07) per aktie före utspädning.



Tredje kvartalet i korthet, kvarvarande verksamhet

Hyresintäkterna uppgick till 1 195 miljoner kronor (1 364)

Driftsöverskottet uppgick till 927 miljoner kronor (1 017).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 276 miljoner kronor (645).

Resultat före skatt uppgick till -3 129 miljoner kronor (-2 559)



Tredje kvartalet i korthet, inklusive avvecklad verksamhet

Hyresintäkterna uppgick till 1 793 miljoner kronor.

Driftsöverskottet uppgick till 1 454 miljoner kronor.

Resultat före skatt uppgick till -6 117 miljoner kronor.

