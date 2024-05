Oscar Properties har skickat in ansökan om rekonstruktion. Bild: Istock/Oscar Properties

Oscar Properties ansöker om rekonstruktion

Bolag Oscar Properties lämnade under fredagen in ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt, det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Det är koncernmoderbolaget som står bakom ansökan. Planen är att såväl bolaget som koncernens verksamhet ska fortsätta under rekonstruktionen.



"Beslutet har föranletts av moderbolagets likviditetsbrist och höga belåningsgrad. Ansökan avser det noterade moderbolaget, Oscar Properties Holding AB", framgår det av pressmeddelandet.



Beslutet kommer i samband med att bolaget går igenom en tuff period. Under en tid har Oscar Properties arbetat med en plan om en uppgörelse med sina borgenärer.



"En företagsrekonstruktion bedöms vara ändamålsenlig för att slutföra förhandlingar med bolagets borgenärer samt för att ge bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur, inkluderat möjligheten till kapitalanskaffning samt genomföra omgående organisatoriska förändringar", fortsätter bolaget.



Under de senaste månaderna har aktien fallit kraftigt och nedgången fortsatte under fredagen.

