YLLW och New Property inleder samarbete. Bild: New Property

New Property och YLLW inleder samarbete

Bolag New Property och YLLW har ingått ett strategiskt samarbete för att erbjuda företag stöd i kontorssegmentet, från hyresavtal till inflyttning och inredning.

– Vi ser verkligen fram emot detta spännande samarbete tillsammans med New Property och vi är stolta över att få förtroendet att erbjuda New Propertys kunder en helhetslösning för nästa steg i deras resa mot ett nytt kontor med värdeskapande miljöer, säger Victor Sundholm, COO, Yllw.



Genom samarbetet vill New Property och YLLW ta helhetsgrepp i företagsflyttprojekt. YLLW kan agera som projektledare för hela flytten eller hantera specifika delar, inklusive inköp av produkter och tjänster samt säkerställa leverans och installation.



– Vi har som mål att kunna erbjuda våra kunder bästa tänkbara service vid byte av kontor. Genom detta partnerskap kan vi göra det möjligt och minimera påverkan på deras dagliga verksamhet, säger David Werner, Head of Leasing Office, New Property.

