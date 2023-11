New Property har hyrt ut Wallin Bostads profilprojekt vid hörnet Nytorget/Renstiernas gata till de erfarna krögarna bakom Babette, Café Nizza och Tengu. Bild: New Property

New Property hyr ut restaurangyta på Södermalm

Uthyrning New Property har framgångsrikt hyrt ut Wallin Bostads profilprojekt vid hörnet Nytorget/Renstiernas gata till de erfarna krögarna bakom Babette, Café Nizza och Tengu.

Wallin Bostad, som ansvarar för utvecklingen av ett bostadsprojekt på Södermalm, inser vikten av att skapa ett levande och intressant gatuplan. Genom ett strategiskt samarbete med New Property kommer nu Nytorget att få en inbjudande restaurangmiljö.



Wallin Bostad valde att samarbeta med New Property för att förverkliga visionen om ett dynamiskt gatuplan vid Nytorget. Med målet att integrera en spännande restaurang som kompletterar områdets kulinariska atmosfär föll valet på French Express, kända för sin kompetens och passion för restaurangbranschen.



– Vi ser stor potential i området, och är övertygade om att French Express kommer att bidra till en levande och dynamisk upplevelse av platsen. Det hela har möjliggjorts av ett mycket gott och nära samarbete med New Property, säger Erik Wallin, vd på Wallin Bostad.



Genom att kontraktera French Express har Wallin Bostad och New Property säkrat en partner med gedigen erfarenhet och framstående framgångar inom restaurangverksamhet. French Express är välkända för sina framgångsrika etableringar som Babette, Café Nizza och Tengu, och förväntas skapa en unik och inbjudande restaurangupplevelse vid Nytorget.

–Det är benhård konkurrens för matgästerna vid Nytorget, och vi behövde hitta en aktör som kan skapa en intressant matupplevelse. Därför kändes French Express helt självklara för platsen, säger Sebastian Pradilla på New Property.



Det nya restaurangprojektet kommer inte bara att bidra till Nytorgets attraktionskraft utan också stärka områdets karaktär och vitalitet. Med denna spännande satsning ser New Property fram emot att ytterligare förstärka sitt engagemang för att skapa levande och hållbara stadsmiljöer.

