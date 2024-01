Bild: Istock

Duo lämnar Stendörrens styrelse

Karriär Stendörren Fastigheter styrelseledamöter Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2024.

Henrik Orrbeck har varit styrelseledamot i Stendörren sedan januari 2019 och Nisha Raghavan har varit styrelseledamot sedan januari 2020. Valberedningen inleder arbetet med att hitta efterträdare.



– Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan har båda varit mycket uppskattade som styrelseledamöter i Stendörren. Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan fortsätter som styrelseledamöter till årsstämman 2024 men jag vill redan nu ta tillfället i akt och tacka för deras för deras engagemang i Stendörren under dessa år. Henrik Orrbeck valdes in i Stendörrens styrelse i samband med att EQT Real Estate II, genom Stendörren Real Estate AB, gick in som huvudägare i Stendörren och han har varit starkt bidragande till den imponerade utveckling Stendörren haft under de senaste åren, säger Andreas Philipson, styrelsens ordförande och medlem i valberedningen.

