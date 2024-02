Rutger Arnhult. Bild: Corem

Corem har emitterat obligationer för en miljard

Ekonomi/Finansiering Efter börsens stängning kom beskedet att Corem emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om en miljard kronor.

Corem har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om en miljard kronor. De nya gröna obligationerna emitterades under ett ramverk om två miljarder kronor, har en löptid om 2,25 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 7 maj 2026. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.



Detta är Corems första obligation under sitt nya Gröna Ramverk och den första obligationsemissionen på över två år. Transaktionen var övertecknad med ett starkt intresse från såväl institutionella investerare som privatpersoner.



Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen av Corem Kelly AB:s utestående obligationer skriver bolaget i ett pressmeddelande.



Under gårdagen öppnade Rutger Arnhult för att en lyckad emittering kan komma att minska pressen att avyttra fastigheter för Corem som tidigare har kommunicerat sin avsikt att avyttra fastigheter för flera miljarder kronor.



– Om kapitalmarknaden nu åter fungerar även för oss så tar det bort behovet att sälja ytterligare fastigheter för att lösa obligationer som löper ut, skriver Rutger Arnhult till Nyhetsbyrån Direkt.

