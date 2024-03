Cibus nya vd: "Fint finansiellt stöd från bankerna för nya transaktioner"

Bolag Cibus redovisar en ökning av hyresintäkterna med sex procent och en ökning av driftnettot med sex procent i fjärde kvartalet. Förvaltningsresultatet uppgick till 132 miljoner kronor. – Även under detta kvartal ökar intjäningsförmåga per aktie vilket är glädjande och ett kvitto på att de aktiva åtgärderna som tagits under 2023 har burit frukt, säger vd Christian Fredrixon.

- Jonas Slättung

jonas.slattung@fastighetssverige.se