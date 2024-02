Christian Fredrixon, vd för Cibus. Bild: Vasakronan

Cibus minskar förvaltningsresultatet

Bolag Cibus redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår oförändrad ordinarie utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 30,1 miljoner euro (28,3), en ökning med 6,4 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 28,1 miljoner euro (26,5), en ökning med 6,0 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 11,8 miljoner euro (12,4), en minskning med 4,8 procent mot föregående år.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -0,4 miljoner euro (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -31,2 miljoner euro (-24,5). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -20,8 miljoner euro (0,4).



Resultatet före skatt var -40,7 miljoner euro (-11,7). Resultatet efter skatt blev -33,9 miljoner euro (-10,6). Resultat per aktie uppgick till -0,60 euro (-0,23).



I ordinarie utdelning föreslås 0,90 euro per aktie (0,90). Utdelningen utbetalas månadsvis, i likhet med tidigare.



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 12,5 euro (14,7).



– Även under detta kvartal ökar intjäningsförmåga per aktie vilket är glädjande och ett kvitto på att de aktiva åtgärderna som tagits under 2023 har burit frukt. Sedan 1 juli 2023 har intjäningsförmågan per aktie stigit från 0,91 EUR/aktie först till 0,93 EUR/aktie 1 okt 2023 och vidare till 0,95 EUR/aktie 1 jan 2024, uppger vd Christian Fredrixon.



Han skriver att företagets kapitalkostnad nu ligger på en attraktiv nivå efter obligationsemissionen.



– Cibus har historiskt skapat värde för sina aktieägare genom både direktavkastning via utdelning samt genom totalavkastning via tillväxt per aktie. Min förhoppning är att 2024 även kommer att medföra nya affärsmöjligheter samt nya bevis på att vår affärsmodell med att köpa och förvalta stabila livsmedelsfastigheter är en välfungerande affärsmodell i alla konjunkturcykler.



– Vi har beredskap att agera på eventuella affärsmöjligheter som uppstår och har kompetenta och erfarna medarbetare redo för att fortsätta att optimera och att agera, avslutar han sitt vd-ord.

Ämnen