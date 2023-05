Balder tecknar avtal med Swedbank. Bild: Balder

Balder hyr ut nya lokaler till Swedbank

Uthyrning Nu, efter cirka ett års ombyggnation, är Balders lokaler på Lindholmen i Göteborg klara för den nya hyresgästen. Lokalerna på cirka 4 800 kvadratmeter kommer att inrymma Swedbanks telefonbank och koncernväxeln.

– Vårt lokalbehov utvecklas och vi är i behov av nya, mer flexibla lokaler och tidsenliga lokaler som stödjer Swedbank Kontorkoncept. Eftersom vi har ett stort miljötänk har det varit viktigt med lokaler som möter upp mot våra krav även inom det området, säger Marcus Karlsson Head of Real Estate.



I samband med anpassningen av Swedbanks lokaler gör fastighetsägaren Balder åtgärder för att byggnaden ska certifierats enligt Miljöbyggnad iDrift – ett certifieringssystem framtaget för att förbättra miljöprestandan hos befintliga byggnader genom drift och förvaltning. Alla fastigheter som Balder bygger i egen regi ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande, men byggnaden på Lindholmen blir den första iDrift-certifierade inom Balders fastighetsbestånd.



– Jag ser mycket fram emot att se Swedbank flytta in i sina nya lokaler. Det känns extra bra att vi förutom fina lokaler i ett attraktivt läge också utvecklar byggandet i sin helhet på ett smart sätt som är gynnar alla hyresgäster och miljön, säger Kevin Holgersson, regionchef kommersiellt på Balder.



Swedbanks lokaler är fördelade på tre plan och i byggnaden finns ytterligare en handfull hyresgäster samt en lunchrestaurang i markplan. Banken tillträder lokalerna 1 juni och planerar att starta verksamheten under september.

Ämnen