Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden. Bild: Studentbostäder i Norden

Negativt förvaltningsresultat i Q1 för SBS Norden

Bolag Studentbostäder i Norden har ökat intäkterna med 15 procent jämfört med första kvartalet 2023 och driftsöverskottet uppgår till 64 miljoner kronor – parallellt med det visar bolaget upp ett negativt förvaltningsresultat.

Januari–mars 2024

- Intäkterna ökade med 15 procent till 113 MSEK (98)

- Driftsöverskottet minskade till 64 MSEK (65)

- Överskottsgraden uppgick till 57 procent (66)

- Förvaltningsresultatet uppgick till -5 MSEK (15)

- Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 3,58 SEK (3,70)



Utvalda väsentliga händelser

- SBS refinansierar lån om 650 miljoner, där snitträntan gick från 7,3 procent till 4,3 procent.

- Aktieägare inkommer med förslag på ny styrelse i SBS, och vid en extra bolagsstämma fattas beslutet att ersätta befintlig styrelse. Tomas Lifvendahl väljs till ny ordförande. Den nya styrelsen utgörs av Tomas Lifvendahl, Leiv Synnes, Charlotte Axelsson och Amir Gal.

- SBS tecknar hyresavtal med Handelshögskolan i Stockholm. Avtalet innefattar dels ett ramavtal direkt med Handelshögskolan med garanti på 60 studentbostäder, dels ett blockavtal med the Swedish Program som är knutet till Handelshögskolan, där SBS erbjuder 47 studentbostäder till amerikanska utbytesstudenter i Stockholm.

- SBS avtalar om att ej tillträda tidigare kommunicerat förvärv av ett nyproduktionsprojekt med 173 studentbostäder i Köpenhamn. Lägenheterna är ännu inte färdigställda, och SBS erhåller en kompensation från säljarna för att täcka transaktionskostnader hänförliga till affären.



Utvalda väsenteliga händelser efter perioden

- SBS avyttrar två centrala bostadsfastigheter i Karlstad för ett fastighetsvärde om 133 MSEK.



Vd Rebecka Eidenert kommenterar rapporten:

– Det har varit ett händelserikt första kvartal, där en ny styrelse med hög finansiell kompetens har tillträtt. Vi har valt att förhandla om avtalet om studentbostäder i Köpenham och därigenom inte tillträda fastigheten. Under kvartalet har vårt fokus varit att fortsätta arbeta för att stärka vår balansräkning och vi har tagit in 1 241 nyproducerade studentbostäder i Stockholm och Norrköping in i förvaltningsorganisationen. Dessa kassaflöden kommer att ha stor påverkan för bolaget framöver.

