Rutger Arnhult redovisar det första rapporten efter han är tillbaka som vd för Corem. Bild: Istock/Corem

Corem redovisar miljardförlust

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Corem Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet bjöd på miljardförlust.

– Vi fortsätter att stärka vår balansräkning genom skuldamortering och att beta av våra obligationsförfall. Summerat har våra transaktionsaktiviteter under det senaste året inneburit att vi kunnat säkra lösen av samtliga obligationsförfall under innevarande år. Vi arbetar vidare med

att säkra samtliga förfall under 2024. Vi ökar successivt vår andel bankfinansiering och har stort fokus på vår låneportfölj och att begränsa såväl ränterisk som likviditetsrisk, uppger vd Rutger Arnhult.



Han ser en fortsatt god efterfrågan inom uthyrning.

– När det gäller projektverksamheten prioriterar vi att slutföra påbörjade projekt och är återhållsamma med att starta upp nya. I takt med att våra pågående projekt når avslut kommer vi att se minskade investeringskostnader och i stället att hyresintäkter börjar ticka in, uppger Corem-chefen.



Andra kvartalet i siffror

Hyresintäkterna uppgick till 1 049 miljoner kronor (1 093), en minskning med 4,0 procent mot föregående år. Nettouthyrningen var positiv, och uppgick till 50 miljoner kronor under det första halvåret.

Driftnettot uppgick till 754 miljoner kronor (755), en minskning med 0,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 354 miljoner kronor (491), en minskning med 27,9 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -1 406 miljoner kronor (-341). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 136 miljoner kronor (615).

Nedskrivning av goodwill ingår med -116 miljoner kronor (-255).

Resultatet efter skatt blev -1 818 miljoner kronor (87). Resultat per aktie hamnade på -1,81 kronor (-0,04).

Substansvärde per aktie låg på 22,95 kronor (26,42).

