The Rotterdam District. Bild: Castellum

Castellum hyr ut 2 100 kvadratmeter i Värtahamnen

Uthyrning Castellum har tecknat ett längre avtal med The Faculty, specialister inom estetisk och rekonstruktiv kirurgi, i fastigheten The Rotterdam District i Stockholms nya hamnkvarter.

The Facultys nya klinik kommer stå inflyttningsklar i september 2024. Med sin ledande position inom branschen och sitt internationella engagemang inom forskning och utbildning, blir kliniken ett viktigt tillskott för hela området.

– Det är glädjande att välkomna en så stor aktör som The Faculty till vår havsnära och hållbara fastighet The Rotterdam District, där även Castellum har sitt huvudkontor. Nu har vi fullt fokus på att färdigställa och anpassa lokalerna till att bli en arbetsplats i absolut toppklass för The Faculty, säger Sven Stork, vd i Region Stockholm, Castellum.

– Vi gillar utveckling och nyskapande och föll för Stockholms Hamnkvarter. En fantastisk ny stadsdel vid vattnet som växer fram på Norra Djurgården, med fin tillgänglighet och goda parkeringsmöjligheter. Vi sökte en fastighet med ett personligt yttre och fann The Rotterdam District. Lokalens ljusa och öppna karaktär i kombination med dess stora terrasser mot havet, har gett oss möjlighet att från grunden skapa en unik miljö för våra patienter med optimala medicinska förutsättningar för våra behandlingar, säger Per Hedén, grundare av The Faculty.



Värtahamnen är en del av Stockholms Hamnkvarter som genomgår en omfattande förvandling till en modern blandstad med varierande funktioner som kontor, bostäder, grönområden, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. När Stockholms hamnkvarter står klart kommer det omfatta 1 700 bostäder och närmare 20 000 arbetsplatser.

Ämnen