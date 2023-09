Anna König Jerlmyr, före detta finansborgarråd i Stockholms stad, tar plats i proptech-bolaget Vindens styrelse. Bild: Vinden

Profiler till styrelsen när proptech-bolag satsar mot fastighetsbranschen

Bolag Proptech-bolaget Vinden erbjuder privatpersoner och företag en digital tjänst där kunden beställer upphämtning och återlämning av saker som behöver förvaring, direkt via mobilen. Bolaget tar nu in en nyemission om tio miljoner kronor och ska under 2023 nå lönsamhet på befintliga marknader och fokusera på fastighetsbranschen. I samband med investeringsrundan presenteras en helt ny styrelse.

Vinden stänger en ny investeringsrunda om 10 miljoner kronor, ledd av den befintliga investeraren Proptech Farm och Amavi Capital – en ny ägare som nyligen förvärvat Vindens tidigare ägare, SF Ventures. Bland tidigare investerare återfinns Vostok Ventures, Helene Willberg och Johannes Lien. Med den senaste rundan har Vinden sedan start tagit in 60 miljoner kronor via riskkapital.



Kapitalet kommer att användas för att ytterligare befästa Vindens position inom förvaring mot privatpersoner och företag och ta fler marknadsandelar på befintliga marknader, men även etablera bolagets position mot fastighetsbranschen. Den nya styrelsen består därför av personer som kommer från både fastighets- och finansbranschen och inkluderar: Andreas Nordgren (Amavi Capital), Anna König Jerlmyr (f.d. finansborgarråd Stockholms stad), Henrik Westöö (grundare och f.d. vd Sortera), Jonas Eriksson (f.d. vd TT), Malcolm Wiberg (f.d. vd och mp Lindahl), Samir Taha (grundare Aros Bostad) och Sebastian Wiberg (grundare och vd Vinden).



Vinden vill nu fokusera på att etablera en tydligare position mot fastighetsbranschen, som ses som en nyckel för att nå bolagets långsiktiga vision att vara med och bygga smarta städer. Dagens regelverk ställer krav på förvaring i direkt anslutning till bostaden vilket hindrar effektiv användning av fastigheter.



Sebastian Wiberg, vd och grundare av Vinden kommenterar:

– Vår långsiktiga vision är att vara med och bygga framtidens städer, där städer skapas för människor och inte för saker. Genom att integrera Vindens förvaringslösning i sina fastigheter kan fastighetsägare frigöra boendeyta genom att erbjuda boende och hyresgäster extern yta för förvaring. Den här investeringen och vår nya styrelse kommer att ge oss möjligheten att förbättra och utveckla vårt erbjudande mot fastighetsbranschen men även att jobba för förändrade regelverk som krävs för att vår målsättning ska bli verklighet.



– Det finns många aktörer som erbjuder liknande tjänster som Vinden direkt mot slutkunden, men väldigt få som intagit en tydlig position direkt mot fastighetsägarna. På Amavi Capital investerar vi i bolag som med hjälp av tech kan gynna framtidens fastighetsbransch och vi tror att integrerade lösningar som Vindens kommer att spela en betydande roll i utvecklingen av framtidens smarta byggnader, vilket gynnar samhället utifrån både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, säger Andreas Nordgren, partner på Amavi Capital och styrelseledamot Vinden.



– Bostadsbristen i våra städer hämmar svensk tillväxt och våra möjligheter att rekrytera internationella talanger. Kommuner, myndigheter och politiker måste jobba tillsammans med företag för att skapa fler bostäder. Innovation och nya lösningar på gamla problem är avgörande i det arbetet, vilket Vinden är ett fantastiskt exempel på. I växande städer borde det vara självklart att bostadsytor prioriteras framför förvaringsytor som kan utlokaliseras med bibehållen tillgänglighet för boende och företag. Men dagens bostadsregler och krav på förvaring i anslutning till bostaden sätter käppar i hjulet för yteffektivt nyttjande av fastigheter. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet av innovationsdriven stadsutveckling och få till en myndighetsdialog för moderna regelverk anpassade efter dagens växande städer, säger Anna König Jerlmyr, f.d. finansborgarråd i Stockholms stad och styrelseledamot Vinden.

