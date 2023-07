Leiv Synnes: "Ser ingen utdelning under överskådlig framtid"

Bolag SBB fortsätter sitt arbete med att stärka bolagets finansiella situation. Under strategiarbetet där försäljning av hela eller delar av bolaget utvärderas kommer inga utdelningar att lämnas och vd:n Leiv Synnes ser inte utdelningar återkommer under överskådlig framtid, berättade han under bolagets presentation av Q2-rapporten.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se