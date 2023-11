Källgårdens sista Cibus-rapport ökar förvaltningsresultatet

Bolag Cibus presenterade under tisdagen sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023. Bolaget kunde visa upp ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Avgående vd Sverker Källgårdens lämnar in sin sista delårsrapport i positiv anda: – Jag ser ljust på Cibus framtid.

- Jonas Slättung

jonas.slattung@fastighetssverige.se