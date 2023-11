Fabege vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2023!

Stora Kontorsdagen Rösterna är räknade och vi har ett resultat – Fabege vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2023!

Deltagarna på Stora Kontorsdagen röstade under torsdagen fram den slutliga vinnaren av Sveriges Snyggaste Kontor 2023 – Fabege!

– Det känns jättebra, säger Susanna Elvsén, marknadsområdeschef på Solna Business Park.

Vad tror du gjorde att ert kontor vann i den här tuffa konkurrensen?

– Jag tror att det handlar om att vi har jobbat mycket med återbruk – men att det också är väldigt snyggt. Vi visar att man kan jobba med återbruk och skapa ett snyggt och bra och väldigt trevligt kontor där folk vill jobba, säger hon.

Vad kan ett sånt här pris betyda för Fabege?

– Först är det jätteroligt att få bekräftelse internt men det är också viktigt för kunderna. Vi kommer fira detta under fredagen, men vi hade redan ett firade inplanerat på kontoret då för vi hade väldigt bra kundnöjdhetssiffror. Jag tror att det hänger ihop; stoltheten smittar av sig, vi kan bjuda in kunderna och prata om själen i kontoret. Det betyder mycket, säger Fabeges vd Stefan Dahlbo.

Hur firar ni det här i kväll?

– Det kan bli ett glas bubbel nu efter men det stora firandet blir på kontoret i morgon för det är många inblandade i detta, säger Susanna Elvsén.



Här kan du se bilder på det vinnande kontoret.



Totalt antal röster som kom in under perioden 2 oktober till och med 3 november var 48 309 på de 85 nominerade kontoren.



Fabege vann titeln före finalisterna Cirio Advokatbyrå, Croisette, Gjensidige, Hedin Group, Klarna, Manpower Group, Svenska Spel, Wint och Wireless Car.



Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:

2023: Fabege

2022: Caia Cosmetics, Stockholm

2021: King, Stockholm

2020: Axis Communications, Lund

2019: Kindred, Stockholm

2018: Atrium Ljungberg, Stockholm

2017: SEB, Solna

2016: Dice, Stockholm

2015: Collector, Göteborg

2014: Arcona/Exengo, Stockholm

2013: Microsoft, Kista

2012: Ideas, Malmö

2011: Dice, Stockholm

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Axel Ohlsson axel.ohlsson@fastighetssverige.se

