Rutger Arnhult. Bild: Corem

Tio procent ner på Corems hyresintäkter

Bolag Fastighetsbolaget Corem Property redovisar ett lägre förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2024, jämfört med samma kvartal året innan. De har också sett hyresintäkterna sjunka med tio procent.

– Givet de ytterligare räntesänkningar som förutspås komma ser vi positivt på utvecklingen framåt och på vår strategi; att genom lokal och hållbar förvaltning äga och utveckla fastigheter i storstadsområden och tillväxtorter, kommenterar vd Rutger Arnhult i delårsrapporten.



Hyresintäkterna sjönk till 898 miljoner kronor (1 007), en minskning med 10,8 procent mot föregående år.



Driftnettot minskade till 585 miljoner kronor (707), en minskning med 17,3 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet sjönk till 219 miljoner kronor (306), en minskning med 28,4 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 12 miljoner kronor (-2 912). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -440 miljoner kronor

(14). Värdeförändringar på finansiella tillgångar var 25 miljoner kronor (30) och nedskrivning av goodwill -14 miljoner kronor (-188).



Resultatet före skatt var -198 miljoner kronor (-2 751).



Resultatet efter skatt blev -274 miljoner kronor (-2 205).



Resultat per aktie uppgick till -0,36 kronor (-2,16).



Substansvärdet låg på 16,56 kronor per aktie (20,37) den 30 september.



Nettouthyrningen under Corems tre första kvartal uppgår till 99 miljoner kronor varav 13 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

– Detta främst tack vare en rad fina uthyrningar i Stockholm och New York.



Enligt vd:n upplever Corem en fortsatt hög efterfrågan och affärsintensitet på nästintill alla orter.

– En viss osäkerhet ser vi fortfarande på kontorshyresmarknaden kring hur man bäst parerar fortsatta möjligheter till hemarbete och hur det påverkar lokalbehoven men vi upplever detta som en isolerad Stockholmsfråga.



Under de senaste åren har Corem gjort de avyttringar som krävts för att hantera obligationsförfall under 2023 och 2024. Corem har årets tre första kvartal frånträtt 32 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 2,6 miljarder kronor.

– Nu när kapitalmarknaden stabiliserats fokuserar vi primärt på mindre men strategiska avyttringar för att renodla beståndet, uppger Corem-chefen.

