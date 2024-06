Svenska Handelsfastigheter köper Bromma Blocks för knappt 1,2 miljarder

Bromma Blocks. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal med CBRE IM om förvärv av Bromma Blocks för 1,173 miljarder kronor. Förvärvet omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om knappt 57 500 kvadratmeter och en välbelägen byggrätt om cirka 50 000 kvadratmeter BTA. Coop, City Gross, Elgiganten, XXL, Jula och Rusta hör till de större hyresgästerna. Förvärvet gör att Svenska Handelsfastigheters totala handelsyta passerar en miljon kvadratmeter.

Bromma Blocks är en av Stockholmsområdets ledande handelsplatser med närmare 70 hyresgäster som täcker ett brett register av detaljhandeln. Livsmedel och andra dagligvaror står för omkring 50 procent av handelsplatsens totala omsättning, som under 2023 uppgick till cirka 2,1 miljarder kronor. De totala hyresintäkterna uppgår till 210,3 miljoner kronor med ett driftnetto om 131,6 miljoner kronor.



Ytterligare expansion är möjlig då det finns potential att skapa byggrätter för ytterligare cirka 50 000 kvadratmeter. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 91 procent, vilket öppnar för fler uthyrningsmöjligheter.



Bromma Blocks är centralt beläget med ett växande befolkningsunderlag då flera tusen nya bostäder planeras i närområdet i samband med att Bromma och Sundbyberg knyts närmare varandra. Fler än 2 000 p-platser, flera busslinjer och tvärbanan som är under fortsatt utbyggnad, borgar för goda kommunikationer.

– Vi ser verkligen fram emot att tillträda Bromma Blocks, som har ett utmärkt läge i en expanderande stadsdel. Vi tror starkt på Bromma Blocks som en väl inarbetad handelsplats sedan snart 20 år i kombination med Svenska Handelsfastigheter som en långsiktig aktör med starka ägare. Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla området baserat på vår omfattande erfarenhet inom externhandel och lågpris, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

– Vi är också mycket glada över att få utveckla detta expansiva område och byggrätterna tillsammans med ledande detaljister och Stockholm Stad. Denna satsning är ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi att bidra till stadens hållbara tillväxt och skapa attraktiva, levande miljöer för både invånare och besökare..



Transaktionen är baserad på ett underliggande nettofastighetsvärde om 1 170 miljoner kronor. Affären finansieras med externlån från Nordea samt eget kapital. Bokförda fastighetsvärdet uppgick till 1 725 miljoner kronor per den 31 december 2023. Transaktionen sker genom förvärv av sju bolag och indirekt tomträtterna till fastigheterna Trafikflyget 1, Trafikflyget 3, Trafikflyget 5, Trafikflyget 7 samt Trafikflyget 9. Tillträde beräknas ske den 25 juni 2024.



Per den 31 mars 2024 innehöll Svenska Handelsfastigheters portfölj 882 000 kvadratmeter handelsyta i 145 kommuner över hela Sverige. I maj förvärvades en portfölj handelsfastigheter om cirka 85 200 kvadratmeter. Genom förvärvet av Bromma Blocks passerar därmed Svenska Handelsfastigheters totala uthyrningsbara yta en miljon kvadratmeter.



Köparens legala rådgivare har varit Wigge & Partners medan CBRE IM har haft CBRE och Gernandt & Danielsson som rådgivare.

Wigge & Partners på Branschguiden

Wigge & Partners is a partnership founded by five senior lawyers in January 2015. Together, the founding partners enjoy considerable experience in complex legal transactions and an extensive international network.



We believe that our experience-driven approach creates genuine added value for our clients. A key factor is a small team approach with a senior lawyer taking a hands-on role in every single matter for our clients.



Working closely with leading specialist lawyers in our network, we are able to provide clients with the best advise on all corporate legal issues, from intellectual p...

Läs mer om Wigge & Partners på Branschguiden