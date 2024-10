Mikael Lundström. Bild: Svefa

Svefa genomför förändringar inom transaktionsrådgivning

Bolag Svefa genomför förändringar inom transaktionsrådgivning – Stefan Timan lämnar, Johan Signer ny AO-chef och Niklas Tranäng ansluter.

Svefa genomför en rad strategiska förändringar inom sitt affärsområde transaktionsrådgivning, som ett led i företagets långsiktiga anpassning till rådande marknadsförhållanden.



Efter en tids diskussion har Svefa och Stefan Timan gemensamt beslutat att han lämnar sin roll som affärsområdeschef för transaktionsrådgivning men kvarstår till Svefas förfogande fram till årsskiftet.

– Jag vill tacka Stefan för hans dedikerade arbete och värdefulla bidrag till Svefa. Vi önskar honom all framgång i framtida uppdrag, säger Mikael Lundström, vd och koncernchef för Svefa.



I samband med Stefans avgång har Johan Signer tillträtt som tillförordnad chef för transaktionsrådgivning. Han har bred erfarenhet inom fastighetssektorn och kommer att leda affärsområdet tills en långsiktig lösning är på plats. Johan Signer kvarstår också som vd för koncernbolaget Set Up.



Niklas Tranäng återvänder till Svefa och ansluter till transaktionsrådgivningsteamet. Han kommer närmast från PWC Real Estate, där han arbetat som Director, Head of Real Estate M&A. Med sin gedigna erfarenhet inom fastighetstransaktioner kommer Niklas Tranäng att spela en central roll i Svefas fortsatta satsning på att stärka sitt erbjudande inom transaktionsrådgivning, menar bolaget. Han tillträder sin nya tjänst den 4 november.

– Jag är mycket glad att Niklas återvänder till Svefa. Jag är övertygad om att dessa förändringar, tillsammans med vår starka position i skärningspunkten mellan offentliga och privata fastighetsaktörer, kommer att skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling på marknaden, kommenterar Mikael Lundström.

Ämnen