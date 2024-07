Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Räntetäckningsgraden överstiger målet för Trianon

Bolag Trianon presenterar sin delårsrapport i vilken man, förutom ökat förvaltningsresultat, också visar på en högre räntetäckningsgrad än det uppsatta målet. – Redan i bokslutskommunikén skrev vi att vi under året på kvartalsnivå skall nå vårt finansiella mål på 1,75 i räntetäckningsgrad. Det krävdes tre saker: räntesäkringar, emission och försäljningar med positiv kassaflödespåverkan. Vi gör det vi säger, förklarar Trianons vd, Olof Andersson.

– Under kvartalet sålde vi resterande 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Hemmaplan. Rosengård Centrum är en fastighet som vi förvärvade 2016 för 276 miljoner kronor. Vi har under åren utvecklat och investerat i fastigheten och sålde 50 procent 2021 för ett underliggande fastighetsvärde på 560 miljoner kronor. Nu i juni sålde vi resterande 50 procent för ett underliggande fastighetsvärde på 700 miljoner kronor. Vi säljer i enlighet med senaste värdering, vilket bekräftar våra bokförda fastighetsvärden. Det här är ett bra exempel på lönsam fastighetsutveckling, vilket Trianon kommer fortsätta fokusera på säger Olof Andersson i sin vd-kommentar till rapporten.



– Under kvartalet har vi även sålt byggrätter i Svedala om 3 600 kvadratmeter BTA. Dessutom sålde vi två mindre fastigheter i Malmö. Detta sammantaget har haft en positiv likviditetspåverkan samt en mindre resultatpåverkan. Vi kommer även framåt fokusera på att sälja fastigheter med begränsade kassaflöden, skriver Olof Andersson i rapporten.



– Efter kvartalets slut sålde vi samtliga aktier i Stjernplan och tecknade avtal om förvärv av 500 lägenheter i Ystad och Skurup, omfattande cirka 40 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, för 610 miljoner kronor. Jag är helt övertygad om att det både kort- och långsiktigt kommer vara en lönsam affär att förvärva bostadsfastigheter för 15 250 kr per kvadratmeter i tillväxtkommuner som Ystad och Skurup, dessutom med möjligheter till värdeskapande investeringar.



– Trots de senaste årens utmaningar med inflation och stigande räntor har jag hela tiden haft en positiv syn på bostadsinvesteringar i städer med tillväxt. Hittills i år har Malmö ökat med cirka 1 400 personer, detta trots vikande befolkningstillväxt i landet. Vi kommer att få 4,9 procent i hyreshöjning från 1 januari 2025. Det kommer påverka vårt resultat positivt. Jag upprepar vad jag tidigare sagt, vi är på rätt plats i rätt segment.





Resultat i korthet för perioden januari-juni 2024

Hyresintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 375,3 Mkr (370,8).

Driftsöverskottet ökade med 5 procent och uppgick till 252,4 Mkr (241,4) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (65).

Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 83,9 Mkr (75,2).

Periodens resultat uppgick till 72,1 Mkr (98,1) motsvarande ett resultat per aktie om 0,35 kr per aktie (0,44) både före och efter utspädning.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -44,0 Mkr (25,3).

Värdeförändring derivat uppgick till 40,8 Mkr (2,0).



Resultat i korthet andra kvartalet 2024

Hyresintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 189,8 Mkr (187,6).

Driftsöverskottet ökade med 3 procent och uppgick till 134,0 Mkr (130,6) och överskottsgraden uppgick till 71 procent (70).

Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 48,8 Mkr (43,8).

Periodens resultat uppgick till 24,7 Mkr (88,8) motsvarande ett resultat per aktie om 0,12 kr per aktie (0,48) både före och efter utspädning.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -15,9 Mkr (34,5).

Värdeförändring derivat uppgick till -12,6 Mkr (22,6).

Ämnen