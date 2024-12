Per Nilsson, Prismas förvaltningschef, tar plats i ledningsgruppen. Bild: Prisma

Prisma förstärker ledningsgruppen

Bolag Den 1 januari 2025 tar Prisma Properties egen förvaltningsorganisation över ansvaret för bolagets svenska fastighetsbestånd. I samband med detta tar Per Nilsson, Prismas förvaltningschef, plats i ledningsgruppen.

Per Nilsson har varit anställd på Prisma sedan i mars 2024 och har under året varit ansvarig för att bygga upp Prismas förvaltningsorganisation. Per har lång branscherfarenhet och en bakgrund från bland annat Svenska Handelsfastigheter och Thon Property.



– Per har under året framgångsrikt byggt upp vår nya förvaltningsorganisation med flera nyckelpersoner. Jag är mycket glad över att nu få välkomna Per till ledningsgruppen, med sin erfarenhet kommer han att spela en viktig roll i bolagets strategiska arbete och bidra till vår fortsatta utveckling, kommenterar vd Fredrik Mässing.



Från och med den 1 januari kommer Prismas ledningsgrupp att bestå av vd Fredrik Mässing, CFO Martin Lindqvist, COO Johan Nielsen, Transaktionschef Tom Hagen, CDO Carsten Krebs samt Förvaltningschef Per Nilsson.

