Oscar Properties framtid kan avgöras under måndagen. Bild: KOMUnews/flickr

Potentiell ödesdag för Oscar Properties

Bolag Konkurs eller rekonstruktion? Under måndagen kan det avgöras. Samtidigt säkrade Kronofogden föremål för 52,5 miljoner kronor hemma hos grundaren Oscar Engelbert, uppger Expressen.

Skatteverket lämnade under torsdagen in en konkursansökan mot Oscar Properties för ett belopp om drygt två miljoner kronor.



I slutet av samma dag lämnade Oscar Properties in en ansökan om rekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Bolagets vd Richard Bagge skickade ut följande kommentar förra veckan, via ett pressmeddelande:



"Måndag den 5 augusti 2024 är vi kallade till förhandling i Stockholms tingsrätt för den ansökan om konkurs som Brf Innovationen lämnade in tidigare denna månad. Samtidigt kommer vi idag lämna in en ansökan om rekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Om jag ska spekulera – vilket man kanske inte skall men jag kostar på mig det i alla fall, då många från media ringer och frågar om vad som händer nu – finns fyra eller kanske fler möjliga utfall:



# Tingsrätten hinner inte behandla vår ansökan och beslutar efter en tids övervägande efter förhandlingen den 5 augusti försätta oss i konkurs.

# Tingsrätten hinner behandla vår ansökan och beviljar interimistiskt uppskov i konkursförhandlingen till dess de hunnit ta ställning till vår ansökan. I så fall utsätts ett datum för ny konkursförhandling, kanske samtidigt med SKVs ansökan.

# Tingsrätten beviljar vår ansökan. I så fall utses en rekonstruktör och så vidtar dennes arbete, i stort sett efter de planer som vi tidigare meddelat: skuldkonvertering, kontant nyemission och apportförvärv av en ny lönsam verksamhet. (Apportförvärv innebär att man betalar med nya aktier.)

# Tingsrätten avslår vår ansökan varvid konkursen är ett faktum, antingen efter förhandling den 5 augusti eller senare denna månad, eller genom att styrelsen lämnar in en egen ansökan.

Jag brukar säga att vore alla människor avatarer vore svaret givet: vår ansökan beviljas och rekonstruktören ges en chans att rädda Bolaget i enlighet med den plan vi lagt. En konkurs kommer nämligen inte ge ett öre till någon, tror jag. Inte till aktieägarna givetvis men inte heller till fordringsägarna inklusive SKV o Innovationen. En lyckad rekonstruktion med den plan som kort beskrivs ovan och i tidigare meddelanden och intervjuer, ger en god chans för fordringsägarna att få tillbaka en del och kanske på sikt en stor del av sina fordringar. En krona är alltid mer än noll. En chans till att få tillbaka hela sin fordran i bästa fall på säg fyra år är långt bättre utfall än noll. Om utfallet ändå är noll varför inte kosta på sig att vänta i fyra, fem år? Det blir som att hålla en lottsedel i fyra, fem år. I mellantiden kan man alltid sälja sina aktier, för aktien kommer fortsätta handlas dagligen. Men människor är inte alltid avatarer, och tur är väl det i andra sammanhang än detta.



Med denna utförliga kommentar hoppas jag få slippa fler frågor. För jag har faktiskt inte mer att säga om den saken, just nu. Men det blir spännande att se hur domstolen resonerar!"



Bolagets grundare Oscar Engelbert har fått hembesök av Kronofogden efter ett domslutsbeslut om kvarstad på cirka 52,5 miljoner kronor. Tavlor och designmöbler säkrades av myndighetens tjänstemän. Det rapporterade Expressen förra veckan.



Uppdatering: Under måndagen beslutade Stockholms tingsrätt om respit en vecka i beslutet om konkursfrågan. Läs mer här.

