Bild: Axel Ohlsson

Tuff smäll för Oscar Properties i tingsrätten

Bolag Respit en vecka för konkursbeslut – Stockholms tingsrätt bestred Oscar Properties yrkanden.

Under måndagsförmiddagen kallades Oscar Properties kallade till förhandling i Stockholms tingsrätt för den ansökan om konkurs som Brf Innovationen lämnade in i juli. Samtidigt, meddelade Oscar Properties vd Richard Bagge, lämnades en ansökan om rekonstruktion in till samma tingsrätt i fredags.



Expressen skriver under måndagen att det efter bara 20 minuter var slut på konkursförhandlingen mot Oscar Properties Holding.



Det visade sig bli en delseger för bostadsrättsföreningen, som begärt fastighetsbolaget i konkurs för en skuld på över 15 miljoner kronor.



– Den tolfte augusti, om precis en vecka, kommer tingsrättens beslut i konkursfrågan bli offentligt, säger protokollföraren George Carling till Expressen.



Oscar Properties yrkade i första hand att målet skulle vilandeförklaras och i andra hand begärde de uppskov med att konkursansökan skulle avgöras. Tingsrätten gick dock på Brf Innovationens linje och avkunnade beslut om att avslå Oscar Properties båda yrkanden.



Det är andra gången som bostadsrättsföreningen ansöker om konkurs för bolaget, då första ansökan inkom 5 januari i år. Bakgrunden var då att ett förlikningsavtal ingånget med Brf Innovationen som bostadsrättsföreningen ansåg att Oscar Properties inte följt. Den 22 januari så meddelade Oscar Properties att den första konkursansökan som Brf Innovationen lämnat in återkallats efter att de två parterna kommit till en överenskommelse. Innan det hade banken DNB bland annat sålt en portfölj med 22 Oscar-fastigheter till Erik Selin för 2,2 miljarder kronor. Dåvarande vd Carl Janglin berättade då för Fastighetssverige om den första tvisten och hur de såg på bostadsrättsföreningens krav.



– De är en så kallad oprioriterad, icke-säkerställd, borgenär och får avvakta våra förhandlingar med våra kreditgivare. Vi kan inte ge Brf Innovationen företräde före andra borgenärer.



Avgörandet från tingsrätten väntas nästa vecka, på måndag 12 augusti. Den respiten ger Oscar Properties chansen att få sin rekonstruktionsansökan beviljad fram till dess. Blir den det kommer ett beslut om konkurs inte vara aktuellt.

