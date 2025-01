Patriam förvärvar och tillträder sjöfastighet på Kvarnholmen

Patriam köper av Peab. Bild: Patriam

Transaktioner Patriam förvärvar och tillträder fastigheten Nacka Sicklaön 37:29 i Stockholm från Peab.

– Detta projekt representerar allt det vi på Patriam strävar efter – högkvalitativa bostäder i unika miljöer. Kvarnholmens solsida erbjuder en oslagbar livsstil med närhet till havet och naturen. Patriam planerar att påbörja produktionen redan i höst säger Andreas Holmberg, vd för Patriam.

– Projektet är ett premiumprojekt och passar därför in i Patriams portfölj med kort genomförandetid. Vattendom är beviljad för projektet och projekteringen inför bygglovsansökan startar omgående, säger Fredrik Andrén, utvecklingschef på Patriam.



Roschier var rådgivare i transaktionen.

