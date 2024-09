Linnéa Tegell. Bild: New Property

New Property stärker sitt transaktionsteam

Bolag New Property stärker sitt transaktionsteam med Linnéa Tegell som ny transaktionsrådgivare.

New Property fortsätter att växa och stärker nu sitt transaktionsteam genom att rekrytera Linnéa Tegell som ny transaktionsrådgivare. Hon har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och tillför en bred kompetens inom både transaktionsrådgivning och projektutveckling.



Linnéa Tegell kommer närmast från rollen som projektutvecklare på ALM Equity där hon ansvarade för att utveckla och förvalta fastighetsprojekt, innan dess från Restate där hon specialiserade sig på transaktionsrådgivning.



Med sina omfattande kunskaper inom fastighetstransaktioner och projektutveckling ser Linnéa Tegell fram emot att bidra till New Propertys fortsatta expansion. Genom sin tidigare erfarenhet av både rådgivning och utveckling har hon en djup förståelse för marknadens dynamik och de utmaningar som fastighetsaktörer står inför. Denna kompetens ser New Property som avgörande för att stärka bolagets position på marknaden.

– Jag ser mycket fram emot att ansluta New Propertys transaktionsteam i sin expansiva fas och att vara tillbaka inom rådgivning. Jag ser en fortsatt positiv marknadsförändring och en transaktionsintensiv tid i närhet. Det är en spännande tid för fastighetsbranschen och jag ser fram emot att bidra till New Propertys arbete med att leverera högkvalitativ rådgivning till våra kunder, säger Linnéa Tegell.

