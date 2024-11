PK-huset i Stockholm. Bild: New Property

New Property hyr ut till Avavav i PK-Huset

Uthyrning Modevarumärket Avavav öppnar en pop up butik i PK-Huset under december. De tar över den yta där John Henric tidigare satt.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Avavav till PK-Huset, säger Millandra Lindström, Leasing Manager på New Property.



Avavav, som arbetar med mode och accessoarer, tar nu plats hos New Property i PK-Huset, som därigenom expanderar sitt utbud av butiker och varumärken.



– Avavavs positionering och koncept passar perfekt in i vår strategi att erbjuda besökarna en upphöjd och inspirerande shoppingupplevelse. Vi är övertygade om att de kommer att bli ett populärt inslag för modeintresserade i Stockholm.

Ämnen